ردة فعل جندية سعودية مع احتفال والدتها بتخرجها في دورة عسكرية تثير تفاعلا (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق ردة فعل جندية سعودية مع احتفال والدتها بتخرجها في دورة عسكرية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو من حفل تخريج 211 مجندة بالمديرية العامة للسجون، حيث اقتربت الجندية من والدتها ثم أدت لها التحية واحتضنتها وقامت بتقبيل رأسها، وسط دموع الفرحة والسعادة بالتخرج، ما أثار تفاعلا واسعا.
كلنا جنود الوطن، الله يسعدك فخورين فيك 🇸🇦💚 https://t.co/l5bFQhTTWl— 🔗سمارا العاليةَ (@roro77q) January 19, 2023
دمعت والله 🥺🥺 https://t.co/APxZdqZPUB— A (@Eew1A) January 19, 2023
ياحلوها وحلو فرحتها ♥️♥️ https://t.co/zOVhNMNkRi— دلال 🇸🇦 (@dalalnaajd) January 19, 2023
وكان مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، قد شهد حفل تخريج 211 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة.
المصدر: RT + "سبق"