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ردة فعل جندية سعودية مع احتفال والدتها بتخرجها في دورة عسكرية تثير تفاعلا (فيديو)

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ردة فعل جندية سعودية مع احتفال والدتها بتخرجها في دورة عسكرية تثير تفاعلا (فيديو)
Globallookpress
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق ردة فعل جندية سعودية مع احتفال والدتها بتخرجها في دورة عسكرية.

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السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو من حفل تخريج 211 مجندة بالمديرية العامة للسجون، حيث اقتربت الجندية من والدتها ثم أدت لها التحية واحتضنتها وقامت بتقبيل رأسها، وسط دموع الفرحة والسعادة بالتخرج، ما أثار تفاعلا واسعا.

وكان مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، قد شهد حفل تخريج 211 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة.

المصدر: RT + "سبق"

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