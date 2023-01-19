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كلمة HELP والكاتشاب تنقذان رجلا تائها في البحر منذ ديسمبر الماضي (فيديو)

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كلمة HELP والكاتشاب تنقذان رجلا تائها في البحر منذ ديسمبر الماضي (فيديو)
Gettyimages.ru
الدومينيكان
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عثرت البحرية الكولومبية على الدومينيكاني التائه في البحر منذ ديسمبر الماضي، إلفيس فرانسوا، وأعادته إلى الديار بعد تلقي العناية الطبية الإسعافية اللازمة.

وكان فرانسوا قد انجرف على متن أحد الزوراق الشراعية في منطقة البحر الكاريبي منذ ديسمبر، وذكرت البحرية الكولومبية إنه كتب كلمة HELP وهو على متن القارب، وتمت ملاحظتها وإرسال المساعدة على الفور.

وتمت عملية الإنقاذ بالتنسيق مع المديرية العامة للملاحة البحرية والاتحاد البحري وبالتعاون مع الخدمة البحرية الوطنية للطيران في بنما، عندما كان على بعد 120 ميلا بحريا شمال غرب بويرتو بوليفار في مقاطعة لا غواخيرا.

وبعد تلقيه المساعدة الطبية، يستعد حاليا للمغادرة إلى وطنه، وقد أصبح معروفا أن الحادث وقع في ديسمبر من العام الماضي بالقرب من جزيرة سان مارتن التابعة لجزر الأنتيل، قبالة سواحل فنزويلا.

وأثناء قيامه بإصلاحات عامة للزورق، جرفته عاصفة إلى عرض البحر، ولم تنجح محاولاته في تشغيل المعدات الموجودة على متنه.

وذكرت "فرانس برس" ان فرنسوا، يبلغ من العمر 47 عاماً، وقال في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية: "لم تكن بحوزتي أي مأكولات سوى عبوة من الكاتشب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق، فخلطت كل هذه المكونات مع الماء وتناولتها طيلة 24 يوماً، لكي أستطيع البقاء على قيد الحياة."

المصدر: تاس

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