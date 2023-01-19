كلمة HELP والكاتشاب تنقذان رجلا تائها في البحر منذ ديسمبر الماضي (فيديو)

عثرت البحرية الكولومبية على الدومينيكاني التائه في البحر منذ ديسمبر الماضي، إلفيس فرانسوا، وأعادته إلى الديار بعد تلقي العناية الطبية الإسعافية اللازمة.

وكان فرانسوا قد انجرف على متن أحد الزوراق الشراعية في منطقة البحر الكاريبي منذ ديسمبر، وذكرت البحرية الكولومبية إنه كتب كلمة HELP وهو على متن القارب، وتمت ملاحظتها وإرسال المساعدة على الفور.

#LoÚltimo🚨@ArmadaColombia de manera combinada con @SENANPanama, en articulación @Dimarcolombia y gremio marítimo rescató a un extranjero a 120 millas náuticas al noroeste #PuertoBolívar (La Guajira), el cual habría estado a la deriva por cerca de 24 días en aguas del mar Caribe. pic.twitter.com/i7hALtlgIq — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) January 18, 2023

وتمت عملية الإنقاذ بالتنسيق مع المديرية العامة للملاحة البحرية والاتحاد البحري وبالتعاون مع الخدمة البحرية الوطنية للطيران في بنما، عندما كان على بعد 120 ميلا بحريا شمال غرب بويرتو بوليفار في مقاطعة لا غواخيرا.

وبعد تلقيه المساعدة الطبية، يستعد حاليا للمغادرة إلى وطنه، وقد أصبح معروفا أن الحادث وقع في ديسمبر من العام الماضي بالقرب من جزيرة سان مارتن التابعة لجزر الأنتيل، قبالة سواحل فنزويلا.

وأثناء قيامه بإصلاحات عامة للزورق، جرفته عاصفة إلى عرض البحر، ولم تنجح محاولاته في تشغيل المعدات الموجودة على متنه.

وذكرت "فرانس برس" ان فرنسوا، يبلغ من العمر 47 عاماً، وقال في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية: "لم تكن بحوزتي أي مأكولات سوى عبوة من الكاتشب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق، فخلطت كل هذه المكونات مع الماء وتناولتها طيلة 24 يوماً، لكي أستطيع البقاء على قيد الحياة."

المصدر: تاس