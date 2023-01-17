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منشور عن الذهب على "فيسبوك" يثير الجدل في مصر (صور)

متفرقات

منشور عن الذهب على
Globallookpress
محل يبيع الذهب
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أثارت صفحة على "فيسبوك" تابعة لأحد محلات بيع الذهب في مصر الجدل بمنشور يعرض على النساء التقاط الصور بمشغولات المحل الذهبية، مقابل مبلغ مالي.

وكتب المشرف على الصفحة، "بتحبي الدهب جدا؟ طب معاكي 200 جنية ومحتارة؟.. دلوقتي ف أكبر معرض مجوهرات ف مصر هتقدري تتصوري بأكبر تشكيلة ذهب ومجوهرات".

ونشرت الصفحة مجموعة من المجوهرات التي خطفت الأنظار، معلقا عليها "لو مش عارفه تشتريه اتصوري معاه".

وعرض محل المجوهرات أسعار التصوير بالذهب في المحل.

منشور عن الذهب على

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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