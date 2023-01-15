 
مباشر

إصابة العشرات جراء تصادم 40 سيارة على طريق بكوريا الجنوبية

متفرقات

إصابة العشرات جراء تصادم 40 سيارة على طريق بكوريا الجنوبية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uk81

أعلن في كوريا الجنوبية أن نحو 40 مركبة تصادمت على طريق سريع متجمد قرب العاصمة سيئول، ورجح مقتل شخص إضافة إلى إصابة العشرات.

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية.. إلغاء الرحلات الجوية وحوادث طرق بسبب الثلوج والرياح
كوريا الجنوبية.. إلغاء الرحلات الجوية وحوادث طرق بسبب الثلوج والرياح

وأضاف مسؤولون في إدارة الإطفاء بشمال مقاطعة جيونج جي إن عدد الإصابات قد يرتفع مع استمرار استجابة عمال الإنقاذ للحادث الذي وقع مساء اليوم على طريق جوري - بوتشيون السريع.

قال كيم دونغ وان، المسؤول في القسم، إن أربعة من سائقي سيارات على الأقل في حالة حرجة، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى بسبب سكتة قلبية. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 29 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

قال أهن جيونغ هي، مسؤول آخر في الإدارة، إن من المحتمل أن يكون سبب الحادث هو حالة الطرق المتجمدة والثلوج.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا