بيع طائرة المغني الشهير الراحل ألفيس بريسلي في مزاد علني

بيعت طائرة الفنان الأمريكي الشهير ألفيس بريسلي بقيمة 260 ألف دولار في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام مريكية، تم بيع الطائرة الخاصة طراز "1962 Lockheed 1329 JetStar"، مؤخرا، بحضور أسرة الفنان الراحل حيث تم افتتاح المزاد بـ100 ألف دولار، قبل أن تصل إلى 260 ألف دولار من قبل شخص لم يتم الكشف عن اسمه.

وقالت بريسيلا بريسلي، زوجة الفيس السابقة، للجمهور في المزاد: "أحب الفيس الطائرات وكانت هذه واحدة منها.. هذا هو أول مزاد لي وأنا متحمسة لوجودي هنا. اليوم سيكون عيد ميلاد إلفيس الـ 88".

الطائرة (منذ 61 عاما) متوقفة حاليا في الخارج في مركز روزويل الدولي للطيران في روزويل، نيو مكسيكو، حيث ظلت موجودة منذ ما يقرب من 40 عاما. إذ تمت إزالة محركاتها الأربعة ومعظم أدوات قمرة القيادة الخاصة بها منذ سنوات، لكن بقيت المفروشات الحمراء المخملية والسجاد الأحمر وبعض الأساسيات التي لم تتغير.

A Saudi firm paid $260,000 for Elvis Presley’s ramshackle private jet – Parked in the desert for 40 years the plane flaunts plush interiors, velvet seats, woodwork and can’t even fly.

https://t.co/N7BLhrWET1 — Dan Pilling (@danpi) January 11, 2023

See inside the 1962 Lockheed 1329 JetStar that sold on what would have been Elvis’ 88th birthday. https://t.co/aHuRwg3wAo — Southern Living (@Southern_Living) January 11, 2023

المصدر: مواقع أمريكية