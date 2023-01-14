أغنية "تهكم" شاكيرا على بيكيه تحطم أرقام يوتيوب القياسية (فيديو)

حققت أغنية شاكيرا الجديدة التي "تهكمت" فيها على جيرار بيكيه، أرقاما قياسية في نسبة المشاهدة على يوتيوب.

وشوهدت الأغنية "أوت أوف يور ليغ" (خارج عالمك)، أكثر من 100 مليون مرة بعد أكثر من 24 ساعة من بثها، ما جعلها الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة ضمن هذه الفترة الزمنية.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه لاعب برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني، في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا ولديهما.

وبعد انفصاله بدأ بيكيه (35 عاما) علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عاما).

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، والتي قالت فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما"، مشيرة إلى أنه "استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو".

وقالت في الأغنية إنها في مستوى "أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماما"، ودعته إلى أن يقضي وقتا في تدريب "عقله" مثلما يقضي وقتا في التدرب بالنادي الرياضي.

وارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية "واكا واكا" خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا التي أحرزها منتخب بلاده للمرة الأولى، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

المصدر: RT + وسائل إعلام