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شركة هندية.. 1200 دولار غرامة لكل من يزعج زميله باتصال خلال إجازته (صورة)

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شركة هندية.. 1200 دولار غرامة لكل من يزعج زميله باتصال خلال إجازته (صورة)
Globallookpress
لقطة من مدينة مومباي في الهند
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بهدف راحة موظفيها خلال قضاء إجازاتهم، أقرّت الشركة الهندية "دريم 11" فرض غرامة بحجم 100 ألف روبية (1200 دولار أمريكي) على كل من يقوم بمكالمة عمل مزعجة لزميله في الإجازة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن بهافيت شيث، وهو الشريك المؤسس لـ"دريم 11" ومقرها مومباي، تحدّث في مقابلة مع شبكة CNBC وقال: "يتم خروج الموظف من جو العمل لمرة واحدة في السنة، ولمدة أسبوع، وهنا لا يجب أن يزعجه أي شيء من رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات."

شركة هندية.. 1200 دولار غرامة لكل من يزعج زميله باتصال خلال إجازته (صورة)بهافيت شيث.. الشريك المؤسس لـ"دريم 11"

وبرّر شيث هذا القرار بأنه يساعد كثيرا في الحصول على هذه الإجازة بدون من يقطعها، كما يساعد النشاط التجاري على التأكد من أنه لا نعتمد على شخص محدد من أجل سير العمل".

وأكد أنه حتى هذه اللحظة أثبت النظام فعاليته.

المصدر: بلومبيرغ

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