 
مباشر

قادمة من دولة عربية.. السعودية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش مخبأة بطريقة ذكية (صور)

أخبار العالم العربي

قادمة من دولة عربية.. السعودية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش مخبأة بطريقة ذكية (صور)
Gettyimages.ru
عنصر من الأمن السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujup

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية محاولة تهريب حوالي 81 كيلوغراما من الحشيش المخدر، وعثرت عليها مخفية بطريقة ذكية في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الوديعة.

وأعلنت الهيئة أن عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ المذكور كشفت وجود 81.3 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة.

قادمة من دولة عربية.. السعودية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش مخبأة بطريقة ذكية (صور)السعودية تحبط محاولة تهريب حشيش مخبأ بطريقة ذكية

وأشارت إلى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، "وتم بفضل الله القبض عليه وهو شخص واحد."

قادمة من دولة عربية.. السعودية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش مخبأة بطريقة ذكية (صور)السعودية تحبط محاولة تهريب حشيش مخبأ بطريقة ذكية

وشدّدت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والوقوف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، لتحقيق أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

قادمة من دولة عربية.. السعودية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش مخبأة بطريقة ذكية (صور)السعودية تحبط محاولة تهريب حشيش مخبأ بطريقة ذكية

كما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن مكافأة مالية لمن يبلغ عن أي عملية تهريب للمخدرات، داعية الجميع للإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ونشرت أرقام هواتف للتواصل، وعنوان بريد إلكتروني لهذا الغرض.

المصدر: تواصل

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا