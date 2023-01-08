مصر.. المؤبد لأوكرانية حاولت تهريب الكوكايين عبر قطر

حكمت محكمة مصرية على مواطنة أوكرانية بالسجن المؤبد وغرامة مالية جراء استيراد مواد مخدرة إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، بحسبما ذكرته اليوم الأحد صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وذكرت الصحيفة أنه في 7 يناير الجاري، قرّرت محكمة جنايات القاهرة "أن تطبق على مواطنة أوكرانية حكما بالسجن مدى الحياة (في مصر - 25 عاما) وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 4 آلاف دولار) لمحاولتها تهريب حوالي 4 كيلوغرامات من الكوكايين إلى البلاد."

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هذا وقد اعتقلت السيدة الأوكرانية في مطار القاهرة في أبريل 2022، بعد أن وصلت من دولة قطر.

وفي التفاصيل، تم العثور على المخدرات في حقيبتها، وأثناء المحاكمة اعترفت بأنها تلقت كيس مخدرات من مواطن مصري دفع لها 2.5 ألف دولار مقابل توصيل الكوكايين إلى القاهرة.

الجدير بالذكر أن التحقيقات اكتشفت الجهة التي أرسل إليها المهرب مادة الكوكايين في مصر.

كما أن قرار محكمة القاهرة لا يعتبر نهائيا ويمكن الطعن فيه. علما أنه في مصر وبالنسبة للجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات، يتم تطبيق أشد العقوبات وقد تصل إلى الإعدام.

المصدر: تاس