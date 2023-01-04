فيديو لباكستاني يرسم صورة محمد بن سلمان على شاحنته يتصدر تويتر وسفارة السعودية تعقب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة في باكستان رسمت عليها صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي أثار تفاعلا عبر "تويتر" وسط تعليق للسفارة السعودية.

وأعادت سفارة السعودية في باكستان نشر صور الشاحنة التي حملت صورة ولي العهد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت السفارة في تعليق: "التقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان أ نواف سعيد المالكي اليوم السيد نواز أختر والذي عبر عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر وضع صورته ورسمها على شاحنته، كما وعبر عن حبه العميق للمملكة وقيادتها حفظها الله".

#اسلام_آباد | إلتقى سعادة سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #باكستان أ/نواف سعيد المالكي اليوم السيد نواز أختر والذي عبر عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر وضع صورته ورسمها-حفظه الله-على شاحنته، كما وعبر عن حبه العميق للمملكة وقيادتها حفظها الله. pic.twitter.com/vrx3ZnWIso — السفارة في باكستان - سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) January 2, 2023

ویڈیو pic.twitter.com/bvzVd6m0iP — السفارة في باكستان - سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) January 2, 2023

مقطع مصور في #باكستان يظهر شعبية سمو سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان "ايده الله بنصره" الكاسحة التي تجاوزت حدود المملكة🇸🇦

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حفظ الله أميرنا الغالي رمز التطور و التقدم و النهضة و النُبل و الإنسانية💚🇸🇦 pic.twitter.com/piy8aJkXad — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) December 29, 2022

المصدر: RT