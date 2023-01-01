الجزائر.. مدفئة تقتل أسرة كاملة

لقيت عائلة كاملة مكونة من 4 أشخاص مصرعها نتيجة اختناقهم بالغاز المتسرب من مدفئة المنزل ببلدية شاشار بخنشلة شمال شرقي الجزائر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية لولاية خنشلة تدخلت في حدود الساعة 12 منتصف الليل من أجل الحادث الذي أودى بحياة 4 أشخاص (1 رجل، 2 إمرأتان و1 طفل).

وأوضح البيان أن الضحايا تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، ببلدية شاشار.

تدخلت وحدات #الحماية_المدنية#لولاية_خنشلة في حدود الساعة 12 و 00 دقيقة من أجل تحويل جثث 04 أشخاص (01 رجل، 02 إمرأتين و 01 طفل) متوفيين متسممين على إثر إستنشاقهم غاز #احادي_اكسيد_الكربون، المتسرب من #مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، #ببلدية_شاشار. pic.twitter.com/Q8WVAZbu7Y — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) December 31, 2022

المصدر: الشروق