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أجواء مذهلة خلال احتفالات رأس السنة في دبي (فيديو)

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أجواء مذهلة خلال احتفالات رأس السنة في دبي (فيديو)
أجواء مذهلة خلال احتفالات رأس السنة في دبي
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اتجهت أنظار الملايين مساء السبت إلى الإمارات لمتابعة الفعاليات الاحتفالية بالعام الجديد لاسيما عروض الألعاب النارية في برج خليفة، والاحتفال الذي دخل موسوعة "غينيس" في سماء أبو ظبي.

واحتفلت مدينة دبي بحلول العام الجديد 2023، وذلك مع دخول منتصف ليل السبت في الإمارات، حيث أضاء برج خليفة بالأنوار والألعاب النارية.

واستعدت دبي لإبهار العالم مجدداً من خلال عروض احتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة عبر عرضها السنوي الضخم الذي يشاهده مئات الآلاف ممن ينضمون إلى الاحتفالات المبهجة ليعيشوا أجواء وتجربة ترفيه مميزة، وكذلك في العديد من الأماكن الأخرى في الإمارة.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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