"الابن السري" للملك تشارلز..رجل أسترالي يلمح إلى تحرك كبير في عام 2023 خاصة بعد وفاة الملكة (صور)

تعهد رجل يدعي أنه الابن السري للملك البريطاني تشارلز الثالث بتغيير أسلوبه المتهور لإثبات مزاعمه في العام الجديد ، قائلاً إن وفاة الملكة "تغير الأمور".

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واشتهر "سايمون تشارلز"، من أستراليا، مرارا وتكرارا بسبب مزاعمه الجامحة بأنه ابن الملك تشارلز الثالث وكاميلا، حيث أإنه دفع لإجراء اختبار الحمض النووي لإثبات ذلك، كما يقوم بتحديث متابعيه في "فيسبوك" بانتظام ، وكان قد قدم ردا غامضا عندما سئل مؤخرا "هل نحن أقرب إلى الكشف عن الحقيقة؟" وفق ما ذكرت صحيفة "دايلي ستار".

إذ أنه رد على سؤال امرأة في 18 ديسمبر، وكتب تحت صورة تظهره وشريكته مطبوعين على ورقة بنكية أسترالية: "بالتأكيد..لدينا بالتأكيد خطط للعام المقبل ونهج جديد!"

وأضاف: "النقطة المهمة هي أننا يجب أن نوجد، وعلينا القيام بالأشياء اليومية التي يتعين علينا جميعًا القيام بها للوجود!"

وأردف: "بعضها يستغرق وقتا لأن كل شيء له أولوية ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث بالفعل على العديد من الجبهات المختلفة في أي يوم معين! الأمر لا يتوقف عند هذه النهاية..وكلما انكشف المزيد من الأشياء أو حدوثها، فإنها تغير الاتجاه الذي ستتخذه الأشياء!!"

وتابع: "إلى أن تحدث بعض الأشياء (وفاة جلالة الملكة على سبيل المثال) فإنها تغير الكثير من الأشياء!! لذا ، فهي في حالة تغير مستمر.. لا يعني ذلك أنها لا تحدث!"

وبعد وفاة جلالة الملكة في 8 سبتمبر، قال سيمون إنه سيواصل الضغط بقوة - بمساعدة قانونية - لإسماع صوته.

وزعم ذات مرة أنه لا "يبحث عن لقب" أو مال.

ووفقا لتقارير متعددة من عام 2021، فإن الادعاء المذهل لرجل كوينزلاند تبعه إصراره على أنه "مجرد رجل يبحث عن والديه البيولوجيين".

ومع ذلك ، فقد استخدم "علاقته" بالعائلة المالكة لتعزيز طموحاته التجارية الخاصة.

المصدر: "دايلي ستار"