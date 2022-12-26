كيت ميديلتون تتعرض لموقف محرج بسبب الأمير لويس

أحرج الأمير لويس، والدته الأميرة كيت ميديلتون، أثناء حديثها مع الجماهير الذين توافدوا أمام كنيسة القديسة مريم المجدلية في قصر ساندرينغهام، أمس الأحد، بمناسبة أعياد الميلاد.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الصغير، وهو يشد ذراع والدته في محاولة لمنعها من الحديث مع الجماهير، الذين تجمعوا في ساحة الكنيسة لتحية العائلة المالكة بمناسبة أعياد الميلاد.

Prince Louis has an appointment it seems 😁pic.twitter.com/w8hoitMPos — ChristinZ (@ChristinsQueens) December 25, 2022

وعندما حاولت والدته إكمال حديثها مع المتواجدين، بدأ بلفت الانتباه من خلال محاولته سحبها مرارا، وإظهار نفاد صبره بحركات طريفة بوجهه، ليدل على شعوره بالملل.

twitter

وتعد هذه المناسبة الرسمية الأولى التي ينضم فيها الأمير لويس إلى والديه، وشقيقيه الأميرين جورج، وتشارلوت لإلقاء التحية على الجماهير وتهنئتهم بالميلاد، بالرغم من انضمامه إليهم العام الماضي، لكن وفق الإجراءات المشددة لفيروس كورونا.

twitter

يشار إلى أن هذا ليس الموقف المحرج الأول الذي يضع فيه الأمر الصغير والدته، وسبق له أن تصدر عناوين الصحف خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث في يونيو الماضي، حين قام بحركات "سخيفة" بملامحه، وحاول إغلاق فم والدته بيده ليوقفها عن الحديث.

كما شوهد، وهو ينفذ الحركات ذاتها، عندما وقف أمام الملكة إليزابيث، حيث حاولت والدته تهدئته والسيطرة على تصرفاته.

المصدر: وكالات