دمشق تنعي أبرز مؤسسي الحركة النسائية الإسلامية (القبيسيات) في سوريا

نعت وزارة الأوقاف السورية الحاجة منيرة القبيسي عن عمر يناهز 89عاما والتي تعد من أبرز مؤسسي الحركة النسائية الإسلامية "القبيسيات" في الأراضي السورية.

وتعد منيرة القبيسي من أبرز مؤسسي الحركة النسائية الإسلامية في الأراضي السورية أو ما يعرف في البلاد بـ"جماعة القبيسيات" والتي تم إطلاقها في أوائل الستينيات في العاصمة السورية دمشق وبدأت تظهر على السطح بشكل لافت مع بداية السبعينيات.

ونعت شخصيات دينية وسياسية وعدد كبير من المشايخ وفاة منيرة القبيسي.

المصدر: RT