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بينها 8 عربية.. دليل بلغاري يصنف مطابخ العالم "على ذوقه".. ما رأيك أنت؟

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بينها 8 عربية.. دليل بلغاري يصنف مطابخ العالم
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صنف موقع "Taste Atlas" البلغاري أفضل مطابخ العالم لعام 2022 اعتمادا على 95 دولة، لتكون ضمن قائمته 8 دول عربية.

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وجاء المطبخ الإيطالي في المرتبة الأولى على مستوى العالم، ثم اليونان وإسبانيا في المرتبة الثانية والثالثة، واحتل المطبخ الياباني المركز الرابع، والهندي الخامس.

وتضمن التصويت 8 دول عربية، حيث احتلت الجزائر المرتبة 37، تليها سوريا في المرتبة 37، ثم لبنان في المرتبة 40، وفلسطين في المرتبة 42، ثم تونس في المرتبة 48، تليها مصر في المرتبة 51، والسعودية في المرتبة 85، وأخيرا المغرب في المرتبة 94.

و"Taste Atlas" موقع على الانترنت يصنف الطعام من جميع أنحاء العالم بناء على الرأي العام. وتستند القائمة النهائية على تصويت القراء الذي جرى في عام 2022.

المصدر: "Taste Atlas"

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