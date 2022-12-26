موسكو تكشف عدد المقيمين فيها ممن تزيد أعمارهم عن 100 عام

أعلنت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية، أن أكثر من 750 شخصا تزيد أعمارهم عن 100 عاما يعيشون في مدينة موسكو حاليا.





وتشير راكوفا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن أكبر المعمرين عمره 107 عام.

وتضيف، يعيش حاليا في موسكو ثلاثة ملايين متقاعد، ويزداد عدد الذين أعمارهم أكثر من 80 عاما.

وتقول: "يزداد عدد الأشخاص المقيمين في موسكو، الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، بينهم أكثر من 750 شخصا أعمارهم أكثر من 100 عام، أكبرهم عمره 107 عام".

المصدر: نوفوستي