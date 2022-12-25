الأردن يتجهز للتعامل مع السيول المصاحبة للعاصفة المطرية اليوم الاثنين

أطلقت الأرصاد الجوية الأردنية تحذيرا من مستوى عال بسبب تزايد خطر تشكل السيول اليوم الاثنين، جراء تأثيرات منخفض جوّي مصاحب بهطول مطري غزير في معظم المحافظات.

وقال مدير الأرصاد رائد رافد آل خطاب في بيان، إن منخفضا جويا تشكل على سواحل البحر الأبيض المتوسط ويتحرك نحو الشرق، ويبدأ تأثيره على الأردن مع ساعات الصباح الباكر الاثنين.

كما يصاحب المنخفص كتلة هوائية باردة تؤدي إلى هطول مطري وانخفاض درجات الحرارة، مع توقعات بغزارة الأمطار في معظم المحافظات مع حدوث البرق والرعد.

ومن المتوقّع تساقط البرد في بعض الفترات بكثافة في بعض المناطق خاصة الجبلية.

وطالب مسؤول الأرصاد بالابتعاد عن المناطق الخطرة ومجاري السيول في الأودية ومناطق تجمع مياه المطر، وارتفاع منسوب مياه الأمطار بما فيها مدينة العقبة والبحر الميت، إذ ترافق تلك الحالة رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 50-60 كيلو مترا في الساعة.

ولذلك، تستعد المؤسسات المعنية وتعلن حالة الطوارئ، وأعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة، داعية الجميع إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي والسليم خلال الحالة الجوية، ودعت إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة، وتفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية.

وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان على المواطنين التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التي قامت بتعميمها.

المصدر: عمون