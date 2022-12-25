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الفيضانات والسيول تغرق غزة وتل أبيب (صور + فيديو)

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الفيضانات والسيول تغرق غزة وتل أبيب (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
عاصفة مطرية تضرب شواطئ تل أبيب
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غرقت العديد من الشوارع في مدينة تل أبيب وجنوبها نتيجة الفيضانات والسيول التي تشكلت في أعقاب التساقط الغزير للأمطار، بحسبما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن فيضانات وسيولا اجتاحت شوارع منطقة "ريشون لتسيون" في تل أبيب.

وظهر في مقاطع فيديو، هروب مستوطن في اللحظات الأخيرة قبل غرق مركبته من السيول بفعل الأمطار في "ريشون لتسيون".

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل في قطاع غزة يوم الأحد، عن تعطيل الدوام غداً الاثنين في مراكز التدريب المهني التابعة لها، مشيرتين إلى أن هذا القرار جاء بناء على توصيات لجنة الطوارئ بخصوص ظروف الطقس، وللحفاظ على سلامة الطلبة.

الفيضانات والسيول تغرق غزة وتل أبيب (صور + فيديو)غزة.. تعليق الدراسة غداً الاثنين في المدارس

وأكدت الوزارتان أن الدوام سيعود بالصورة الطبيعية صبيحة يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، بعد انحسار الأمطار والرياح.

المصدر: سما الإخبارية

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