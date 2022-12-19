وسائل إعلام: الأمن القطري أحبط محاولة اقتحام ناشطين لنهائي المونديال

أحبطت قوات الأمن فعالية احتجاجية حاول أعضاء فرقة البانك "بوسي رايوت" الروسية تنفيذها خلال المبارة النهائية لمونديال قطر مساء أمس الأحد، حسبما أفادت مجلة "شبيغل" لألمانية.

ونقلت المجلة عن ناشطين أن أعضاء الفرقة خططوا لاقتحام ملعب لوسيل الدولي بهدف "لفت الانتباه" إلى "الحرب في أوكرانيا" ومصير الناشط الروسي المسجون أليكسي نافالني و"اضطهاد النساء في إيران"، لكن عناصر الأمن في الملعب منعوهم من ذلك، وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء الفرقة.

وقالت مؤسسة "سينما من أجل السلام"، وهي مؤسسة خيرية مقرها برلين تركز على القضايا الإنسانية والبيئية، "قوات الأمن أوقفت النشطاء قبل أن يتمكنوا من اقتحام الملعب".

وأوضحت أن بين المحتجزين فيرونيكا نيكولشينا وبيتر فيرزيلوف، اللذان شاركا في اقتحام ملعب لوجنيكي في موسكو في يوليو 2018 خلال المباراة النهائية في كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا.

المصدر: "دير شبيغل" + "رويترز"