الولايات المتحدة.. توقيف امرأة عثر في حقائبها على عظام حيوانات برية

أوقف أفراد الأمن في مطار واشنطن دالاس الدولي امرأة، كانت عائدة إلى الولايات المتحدة من كينيا، بعد أن عثر في حقائبها على عظام زرافة وحمار وحشي.

ووفقا لإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، فإن المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها لأنها لم توجه إليها تهمة جنائية، قالت عندما وصلت إلى المطار في 17 نوفمبر، إن ما هو موجود بحوزتها عبارة عن غصن صغير من شجرة أكاسيا.

لكن المتخصصين الزراعيين في CBP وجدوا عظام الحيوانات أثناء فحص حقيبتها بالأشعة السينية. ويزعم أن المرأة أبلغت السلطات أنها وجدت بقايا الحيوانات في كينيا وأرادت إعادتها إلى الولايات المتحدة كهدايا تذكارية.

وقال مفتشو مصلحة الأسماك والحياة البرية إن جلب عظام الزرافة والحمار الوحشي ينتهك قانون "لاسي"، الذي يحارب الاتجار بالحياة البرية والنباتات، بالإضافة إلى قوانين أخرى.

وأكدت إدارة الجمارك وحماية الحدود، أنه يمكن لبعض بقايا الحيوانات والنباتات أن تنقل الأمراض إلى الولايات المتحدة.

وقال كريستوفر بروير، المسؤول في CBP، إن مسؤولي الأمن صادروا في أوقات سابقة لحم الخفافيش المتفحم، وحساء يحتوي على بيض الإغوانا، بالإضافة إلى جمجمة قرد.

المصدر: "نيويورك بوست"