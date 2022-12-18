الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مشجعين غاضبين وسط باريس (صور)

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الغاضبين في الشانزليزيه وسط باريس، بعد خسارة الفريق الفرنسي بطل العالم أمام الأرجنتين في مونديال قطر.

وأطلق المشجعون المحتجون المشاعل النارية والمفرقعات باتجاه عناصر إنفاذ القانون، الأمر الذي اضطرهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

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هذا وتم اعتقال بعض المشجعين العدائيين.

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وأصبح معروفا أن الأرجنتين هزمت فرنسا بركلات الترجيح وفازت بكأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: RT