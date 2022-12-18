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الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مشجعين غاضبين وسط باريس (صور)

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الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مشجعين غاضبين وسط باريس (صور)
Gettyimages.ru
مشجعو فرنسا غاضبون بعد فوز الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022
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أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الغاضبين في الشانزليزيه وسط باريس، بعد خسارة الفريق الفرنسي بطل العالم أمام الأرجنتين في مونديال قطر.

وأطلق المشجعون المحتجون المشاعل النارية والمفرقعات باتجاه عناصر إنفاذ القانون، الأمر الذي اضطرهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مشجعين غاضبين وسط باريس (صور)
Gettyimages.ru

هذا وتم اعتقال بعض المشجعين العدائيين.

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مشجعين غاضبين وسط باريس (صور)
Gettyimages.ru

وأصبح معروفا أن الأرجنتين هزمت فرنسا بركلات الترجيح وفازت بكأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: RT

مونديال قطر

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