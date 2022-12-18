ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من فرنسا بعد هزيمتها بتغريدة عن روسيا (صور)

تفاعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بـ"أضحكني" مع تعليق ساخر لأحد متابعيه في "تويتر" من المنتخب الفرنسي بعد تلقيه هدفين، وألمح فيه إلى وجود أزمة طاقة في فرنسا "بسبب روسيا".

وحط ماسك رحاله في قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم، وظهر في فيديو عبر "تويتر" يرتدي قميصا بنيا فاتح اللون وهو يسلّم على من معه في المدرجات.

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وبعد أن سجلت الأرجنتين هدفين في مرمى بطل العالم السابق فرنسا، وضع ماسك رمزا تعبيريا ساخرا تحت تعليق ساخر لأحد متابعيه قال فيه إنه "ليس لدى فرنسا طاقة" و"يجب أن تكون روسيا في موقع الملامة هنا".

وبعد نهاية الشوط الأول من المباراة، سأل ماسك متابعيه على "تويتر" عمّا إذا كان بإمكان الفريق الفرنسي الانتقام. ومع ذلك، بعد أن بدأ مستوى الفرنسيين بالتعافي، أشار ماسك إلى الفريق ووصف اللعبة بأنها تجري على قدم المساواة.

المصدر: نوفوستي