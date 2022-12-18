تأخير وإلغاء أكثر من 170 رحلة في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية نادرة

تسببت عاصفة ثلجية نادرة بإلغاء وتأجيل أكثر من 170 رحلة من مطارات "فنوكوفو"، و"دوموديدوفو"، و"شيرميتيفو"، و"جوكوفسكي" في العاصمة الروسية موسكو.

وفي مطار فنوكوفو، تم تأخير 61 رحلة وألغيت 13؛ وفي دوموديدوفو تأخرت 48 رحلة وألغيت اثنتان، بينما تم تأجيل 41 رحلة وإلغاء 10 رحلات في مطار شيريميتيفو.

وذكر موقع مطار جوكوفسكي على الإنترنت، تأخير 4 رحلات جوية هناك.

وفي وقت سابق، ذكر المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا رومان فيلفاند لوكالة "تاس"، أنه بحلول يوم الاثنين، يمكن أن يقترب منسوب ارتفاع الثلوج في موسكو من الرقم القياسي البالغ 34 سنتيمترا، والذي تم تسجيله بتاريخ 19 ديسمبر 1941.

يشار إلى أنه في 18 ديسمبر الجاري، اشتدت غزارة تساقط الثلوج، وضربت عاصفة ثلجية بسرعة رياح تصل إلى 15 متر في الثانية، ونشأت معها ظروف صعبة لسائقي السيارات والطيارين.

المصدر: تاس