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السلطات السعودية توضح عقب الجدل الكبير بشأن "سفلتة" شارع حول سيارة متوقفة

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السلطات السعودية توضح عقب الجدل الكبير بشأن
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علقت السلطات السعودية عقب الجدل الكبير المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصورة شارع تم ترميمه بإضافة "إسفلت" جديد حول سيارة مركونة إلى جانب الطريق.

وقالت إمارة منطقة مكة وعلى حسابها الرسمي في "تويتر"، أمانة جدة توضح بأن أعمال السفلتة في أحد الشوارع الداخلية خطأ من المقاول وتم تكليفه بإعادة سفلتة كامل الشارع بطول 100 متر، فيما سيتم استكمال الإجراءات اللازمة بحق المنفذ.

وكان النشطاء قد تداولو صور شارع تم ترميمه بإضافة "إسفلت" جديد حول سيارة مركونة إلى جانب الطريق.

المصدر: RT

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