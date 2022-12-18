السلطات السعودية توضح عقب الجدل الكبير بشأن "سفلتة" شارع حول سيارة متوقفة

علقت السلطات السعودية عقب الجدل الكبير المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصورة شارع تم ترميمه بإضافة "إسفلت" جديد حول سيارة مركونة إلى جانب الطريق.

وقالت إمارة منطقة مكة وعلى حسابها الرسمي في "تويتر"، أمانة جدة توضح بأن أعمال السفلتة في أحد الشوارع الداخلية خطأ من المقاول وتم تكليفه بإعادة سفلتة كامل الشارع بطول 100 متر، فيما سيتم استكمال الإجراءات اللازمة بحق المنفذ.

#أمانة_جدة

توضح بأن أعمال السفلتة في أحد

الشوارع الداخلية ؛ خطأ من المقاول

وتم تكليفه بإعادة سفلتة كامل الشارع

بطول 100 متر، فيما سيتم استكمال الإجراءات اللازمة بحق المِنفذ. pic.twitter.com/meNtFp74hg — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 17, 2022

وكان النشطاء قد تداولو صور شارع تم ترميمه بإضافة "إسفلت" جديد حول سيارة مركونة إلى جانب الطريق.

يبدو أن الصور انتشرت قبل إستلام أمانة جدة المشروع من المقاول... لان البيان يؤكد بأن الأمانة رفضت إستلام العمل وألزمت المقاول بإعادة سفلتة كامل الشارع..#أمانة_جدة#امين_جدة#محيا_ال_حمرانpic.twitter.com/RpB1k6V7IV — ‏﮼محيا ﮼اال ﮼حمران (@mohayaalhomran) December 18, 2022

قصدهم على ذي السيارة

مو بس امانة جدة ما لقيت حل حتى امانة مكة كذا ، المفروض يكون في نظام من الوزارة مثلا اليوم الا قبل تجي رسالة ع الجوال حق ابشر برقم اللوحة على جميع السيارت واليوم الثاني اتصال من المرور مافي تجاوب المفروض سحب السيارة على اقرب شارع والمفروض النظام ذا يعلن للجميع pic.twitter.com/Gipu9GwdeC — Yazen (@yazen109) December 17, 2022

يعني الغلط من المقاول ولا امانه جدة ولا المرور ولا راعي السيارة



نبغا من الاخر pic.twitter.com/12NdFQVLtd — The Niz (@niz4ever) December 17, 2022

#أمانة_جدة :



مقاول ارتكب خطأ في أعمال السفلته بأحد

الشوارع الداخلية وسيتم تكليفه بإعادة سفلتة كامل الشارع بطول 100 متر، واتخاذ الإجراءات اللازمة. pic.twitter.com/RNA8ImB775 — نايف العبدالله (@naifeal3bdalh) December 17, 2022

المصدر: RT