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نهاية مأساوية لشاب مصري كان يبحث عن الآثار في حلوان

متفرقات

نهاية مأساوية لشاب مصري كان يبحث عن الآثار في حلوان
Zens photo
صورة تعبيرية
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كشفت الداخلية المصرية تفاصيل وفاة شاب في حلوان متأثرا بإصابته بجرح قطعي بالظهر والكتف الأيمن وسحجات متفرقة إثر صعق كهربائي. 

وأظهرت تحقيقات قسم حلوان بالقاهرة أنه "بالانتقال وسؤال صديق المتوفى (عاطل - مقيم بدائرة القسم) قرر بأنه حال قيامه، وصديقه المتوفى بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم صعقه التيار من موتور الغطس وسقط أرضا داخل حفرة بالطابق الأرضى نتج عنه إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته".

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وكشفت التحقيقات وجود حفرة بالعقار محل الواقعة بعمق 9 أمتار بالطابق الأرضي وأدوات الحفر والتنقيب، كما أمكن ضبط مالك العقار، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

المصدر: اليوم السابع 

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