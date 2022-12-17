 
مباشر

شركة أمريكية ترسل فريقا للتحقيق في أسباب انهيار الحوض المائي في برلين

متفرقات

شركة أمريكية ترسل فريقا للتحقيق في أسباب انهيار الحوض المائي في برلين
Globallookpress
الفندق الذي شهد انفجار الحوض المائي وسط العاصمة برلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ue2o

أعلنت الشركة الأمريكية المساهمة في بناء الحوض المائي الضخم المنهار في برلين إرسال فريق للتحقيق في الحادث، مشيرة إلى اهتمامها الصادق بسلامة نزلاء الفندق والعاملين فيه.

وكان تمزق الخزان المذكور، قد أدى لاندفاع موجة من الحطام والمياه والأسماك الاستوائية في بهو الفندق الذي كان يقع فيه وفي الشارع بالخارج.

وقالت شركة رينولدز بوليمر تكنولوجي، إنها صنعت وركبت المكون الأسطواني لخزان "أكوا دوم" قبل 20 عاما.

وفي بيان لها عبر البريد الإلكتروني ذكرت أنه "في هذه المرحلة، من السابق لأوانه تحديد العامل أو العوامل التي ربما تكون قد أدت إلى مثل هذا الفشل."

شركة أمريكية ترسل فريقا للتحقيق في أسباب انهيار الحوض المائي في برلين
AP
أسماك نافقة بعد تداعي الحوض المائي في فندق بالعاصمة برلين

وأضافت الشركة التي تتخذ مدينة غراند جانكشن بولاية كولورادو الأمريكية مقرها لها، في موقعها على الإنترنت إن 41 من ألواحها المصنوعة من الأكريليك استخدمت في بناء أسطوانة الخزان، مضيفة أنها "تقدم اهتمامها الصادق" لنزلاء الفندق والعاملين الذين تأثروا، وأولئك الذين أصيبوا.

وقالت: "إننا نشعر أيضا بحزن عميق بسبب فقدان الحيوانات والأرواح المائية."

بدورها، قالت الشرطة إنها لم تعثر على دليل على وجود عمل متعمّد، لكن سبب الانهيار المذهل قبل وقت قصير من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، والذي أصيب فيه شخصان بجروح طفيفة، لا يزال غير واضحا.

المصدر: أ ب

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!