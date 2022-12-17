شركة أمريكية ترسل فريقا للتحقيق في أسباب انهيار الحوض المائي في برلين

أعلنت الشركة الأمريكية المساهمة في بناء الحوض المائي الضخم المنهار في برلين إرسال فريق للتحقيق في الحادث، مشيرة إلى اهتمامها الصادق بسلامة نزلاء الفندق والعاملين فيه.

وكان تمزق الخزان المذكور، قد أدى لاندفاع موجة من الحطام والمياه والأسماك الاستوائية في بهو الفندق الذي كان يقع فيه وفي الشارع بالخارج.

وقالت شركة رينولدز بوليمر تكنولوجي، إنها صنعت وركبت المكون الأسطواني لخزان "أكوا دوم" قبل 20 عاما.

وفي بيان لها عبر البريد الإلكتروني ذكرت أنه "في هذه المرحلة، من السابق لأوانه تحديد العامل أو العوامل التي ربما تكون قد أدت إلى مثل هذا الفشل."

AP

وأضافت الشركة التي تتخذ مدينة غراند جانكشن بولاية كولورادو الأمريكية مقرها لها، في موقعها على الإنترنت إن 41 من ألواحها المصنوعة من الأكريليك استخدمت في بناء أسطوانة الخزان، مضيفة أنها "تقدم اهتمامها الصادق" لنزلاء الفندق والعاملين الذين تأثروا، وأولئك الذين أصيبوا.

وقالت: "إننا نشعر أيضا بحزن عميق بسبب فقدان الحيوانات والأرواح المائية."

بدورها، قالت الشرطة إنها لم تعثر على دليل على وجود عمل متعمّد، لكن سبب الانهيار المذهل قبل وقت قصير من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، والذي أصيب فيه شخصان بجروح طفيفة، لا يزال غير واضحا.

المصدر: أ ب