تمثال "أبو الهول" يعود إلى مكانه على الجسر المصري في مدينة بطرسبورغ الروسية

أعادت إدارة الآثار والمتاحف في مدينة بطرسبورغ الروسية تركيب تمثال "أبو الهول حارس المدينة" على الجسر المصري فوق نهر فونتانكا في المدينة، بعد خضوعه لعملية ترميم دقيقة ومكلفة.

وقالت الخدمة الصحفية للمتحف للصحفيين: تم تفكيك المنحوتات في سبتمبر، ليتم فحصها بعناية من قبل اختصاصيي متحف النحت الحضري. وتم الكشف عن العديد من بؤر التآكل المعدني، وفقدان طبقة الذهب من بعض تفاصيل العناصر الزخرفية مثل التاج و"شال نيميسا". وتم تسجيل أضرار جسيمة في الطلاء الملون الذي يحمي المعدن من التآكل".

وأشار المتحف إلى أن عملية الترميم التي استخدمت فيها أكثر الطرق عناية لمعالجة المعادن، أظهرت حارس المدينة الذي عانى أكثر من غيره وظل صامدا رغم الجراح خلال الحرب العالمية الثانية (أبو الهول)، وخلال عملية الترميم تم شفاء جميع جراح ابو الهول ومعالجتها بمركب فوسفاتي يمنع الصدأ، وتم طلاؤه بلون البرونز المؤكسد، وأعيد تجديد طبقة التذهيب بسماكة أربعة ميكرون.

منحوتات أبو الهول نصبت لأول مرة في أغسطس 1826، وقد تم صبها في مشغل تشارلز بيرد في سانت بطرسبورغ. وزن المنحوت الواحد مع القاعدة حوالي 2 طن.

المصدر: تاس