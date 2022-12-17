خمسة مصابين جراء حريق بقضاء الهرمل في لبنان (فيديو)

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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان أن خمسة أشخاص أصيبوا نتيجة حريق اندلع بصهريج أثناء تفريغه البنزين في قضاء الهرمل.

وأوضحت الوكالة أن الحريق نشب في إحدى محطات بلدة سهلات الماء المحازية لبلدة القصر الحدودية.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني من القصر والهرمل والقاع وفوج الإطفاء التابع للهيئة الصحية الإسلامية تدخلت وعملت على إخماد الحريق.

وأشارت إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات الهرمل.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"