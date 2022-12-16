من بينها صورة للحارس المغربي بونو.. أهم لحظات المونديال حتى الآن بحسب "تويتر"!

كُشف أن الهدف البهلواني المذهل للمهاجم البرازيلي ريتشارليسون في مرمى صربيا، هو أهم لحظة على "تويتر" في كأس العالم حتى الآن.

ودرس موقع المراهنات الرياضية Nostrabet التغريدات من حساب FIFAWorldCup على "تويتر" منذ انطلاق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر.

وتم إدراج 20 تغريدة نشرت بواسطة الحساب حصلت على أكبر "تفاعل" - تلك التي حصلت على أكبر عدد من الإعجابات، وإعادة التغريدات والردود مجتمعة.

LIONEL MESSI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2022

Today. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022

وحصلت صورة ريتشارليسون وهو يركل الكرة في الهواء مع نص "WOW" على 284837 إعجابا و39259 إعادة تغريد و1894 ردا - أكثر من أي صورة أخرى. وهذا الهدف الثاني الذي يسجله المهاجم خلال فوز البرازيل على منافس المجموعة G، صربيا، في 24 نوفمبر.

THE HERO 👑🇲🇦 pic.twitter.com/WCaCZEmHqh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022

وفي الوقت نفسه، جاءت ثاني أكثر تغريدة تفاعلية لكأس العالم بعد هدف الأرجنتين الافتتاحي ضد كرواتيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وكانت تحتوي على كلمتين فقط - ليونيل ميسي، هداف الهدف - لكنها تمكنت من الحصول على 282290 إعجابا و3442 ردا و29444 إعادة تغريد.

What a day of football 🤯 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022

ونشرت التغريدة التي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة المشاركات، والتي تحتوي ببساطة على كلمة "اليوم"، في 20 نوفمبر، وهو اليوم الذي انطلق فيه مونديال قطر 2022.

Croatia, wow! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022

وحصدت 267275 إعجابا و39074 إعادة تغريد وأكبر عدد من الردود على أي تغريدة في القائمة - 4157.

كما تم تضمين صورة لحارس مرمى المغرب ياسين بونو خلال مبارياته في ربع النهائي ضد إسبانيا في 6 ديسمبر، في قائمة العشرين الأولى.

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وفي المركز 20، كانت تغريدة تقول "obrigado" (بفضل) البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ربما يكون قد ظهر للمرة الأخيرة في كأس العالم.

وفي تغريدة أخرى ظهر لاعب الوسط المغربي سفيان بوفال وهو يرقص مع والدته على أرض الملعب بعد فوزه على البرتغال.

ومن بين الأحداث البارزة الأخرى تغريدة تشيد بلوكا مودريتش كأسطورة كأس العالم، والتي جمعت ما مجموعه 280755 مشاركة.

وفي غضون ذلك، جاء منشور يقول "هذه كرة قدم!!"، بعد عودة هولندا الدرامية بهدفين أمام الأرجنتين في ربع النهائي، وحصلت على 212359 مشاركة.

ومع ذلك، فإن أكبر تغريدة لكأس العالم لم تأت بعد.

ومن المقرر إجراء مباراتين أخريين في كأس العالم - مباراة تحديد المركز الثالث/الرابع بين المغرب وكرواتيا يوم السبت، ومباراة تحديد الفائز بكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد.

وقال متحدث باسم Nostrabet: "كأس العالم تصل إلى ذروتها وقريبا سيبدأ المشجعون في الشعور بالحنين إلى أحداث البطولة، لذلك من الرائع أن نلقي نظرة إلى الوراء ومعرفة اللحظات التي كان لها التأثير الأكبر في ذلك الوقت. هدف ريتشارليسون هو بالتأكيد أحد أفضل الأهداف التي شهدتها نهائيات كأس العالم، لذا فهو فائز جدير، في حين كان هناك الكثير من الاضطرابات والصدمات والعروض الرائعة لملء المراكز العشرة الأولى".

المصدر: ديلي ميل