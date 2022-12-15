"سبيس إكس" نظمت رحلة أسطورية لكرتي قدم إلى الفضاء قبل انطلاق مونديال قطر

أُرسلت كرة القدم الرسمية لبطولة كأس العالم في قطر إلى الفضاء على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، قبل انطلاق البطولة.

ودخلت الخطوط الجوية القطرية في شراكة مع فريقي "سبيس إكس" وStarlink لإطلاق كرتي قدم في الغلاف الجوي، حيث وصلت إلى 76 ميلا (123 كيلومترا) فوق الأرض وسافرت بسرعات تصل إلى 5139 ميل في الساعة (8.272 كم/ساعة).

وانطلقت الكرتان في رحلة طويلة، حيث سافرتا من لوس أنجلوس إلى الدوحة قبل نقلها إلى كيب كانافيرال في فلوريدا للإطلاق.

From space to the football pitch. We brought the official football for FIFA World Cup Qatar™️, becoming part of this historical out of the world journey together with @SpaceX and @FIFAcom. #FIFAWorldCup#Qatar2022#WeWillRoQpic.twitter.com/02z2lcBJD0 — Qatar Airways (@qatarairways) December 11, 2022

وبقيتا على صاروخ فالكون 9 للمرحلة الأولى من رحلته التي تبلغ 800 ميل، قبل إعادتها إلى الأرض إلى سفينة "سبيس إكس" بدون طيار في المحيط الأطلسي، على بعد مئات الأميال من الشاطئ.

وعند العودة، نقلت الخطوط الجوية القطرية الكرتين إلى مطار حمد الدولي حيث تم تسليمها لمسؤولي كأس العالم.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها كانت "رحلة أسطورية لبطولة أسطورية، من الفضاء إلى الانطلاق".

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وتستخدم كرات المباريات، التي صنعتها شركة "أديداس"، أصماغا وأحبارا مستدامة قائمة على الماء وكان يُطلق عليها اسم "الرحلة".

ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق كرات قدم إلى الفضاء.

وفي عام 2018، نقل رواد الفضاء الروس كرة Adidas Telstar 18 إلى محطة الفضاء الدولية قبل وصولها إلى ملعب "لوجنيكي" في موسكو.

وقطعت 31 مليون ميل (50 مليون كيلومتر) خلال 74 يوما في الفضاء.

ومع ذلك، تم ترك كرة واحدة حتى يتمكن رواد الفضاء من لعب مباراتهم الخاصة احتفالا ببطولة 2018 على الأرض.

وفي العام التالي، أرسلت "أديداس" عددا من كرات القدم على متن مركبة دراغون الفضائية التي تعاقدت معها وكالة ناسا لإجراء دراسة في المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية.

وكانت الاختبارات تهدف إلى فهم خصائص طيران الكرة بشكل أفضل للمساعدة في التصميم والملمس.

وفي عام 2017، تم العثور على كرة قدم بين حطام مكوك الفضاء تشالنجر الذي تحطم بعد 73 ثانية فقط من بدء رحلته في عام 1986، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم السبعة.

وعلى متن مكوك الفضاء، كانت كريستا مكوليف، 37 عاما، في طريقها لتصبح أول مدنية أمريكية تسافر إلى الفضاء.

وكان تشالنجر قد أكمل سابقا تسع بعثات ناجحة وظل في الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

المصدر: ديلي ميل