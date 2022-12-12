فيديو للنجم المغربي أشرف حكيمي وزوجته يثير ضجة.. فما القصة؟ (صور)

لفتت زوجة نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك، الأنظار إليها إثر انتهاء مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

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وتداول نشطاء مقطع فيديو طريف للزوجين، بعنوان "زوجة حكيمي تنكد عليه"، حيث ظهر نجم منتخب أسود الأطلس وكأنه يتعرض للعتاب من زوجته.

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفحوى حوار حكيمي وزوجته، ليسرحوا بخيالهم بعيدا ويبدعوا في كتابة السيناريوهات الفكاهية.

فقال أحد المغردين على "تويتر" إن زوجة حكيمي أخبرته في تلك اللحظات، بأنه لم يكتف بعدم الاهتمام بها طيلة 120 دقيقة من عمر المباراة، بل وتجاهلها حتى بعد انتهائها.

ولفت مغرد آخر إلى أنها عاتبته لأنها "آخر شخص خطر بباله ليقابله بعد انتهاء المواجهة مع المنتخب الإسباني.. حتى أنه سلكت أطول طريق من أجل الوصول إليها".

🇲🇦



زوجة حكيمي تنكد عليه فرحة التأهل :



درت الملعب كامل وبعدها جاي عندي 😂😂



- @ScreenMix



pic.twitter.com/0qYAd6h4u6 — EPL World (@EPLworld) December 11, 2022

زوجه اشرف حكيمي : درت الملعب وصفقت للجميع وجاي عندي في النهايه !!



pic.twitter.com/SMDd9XZYE5 — جنون الكالتشيو (@Azuri99) December 11, 2022

ستات نكد

زوجة حكيمي

لسة فاكر تجيلي بعد الجمهور وامك .اصل انا ماليش لازمة شفافة🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/oLca3BJnUQ — مولانا📿 عنتبوووف 5% nikotin☠ (@samafndi) December 11, 2022

المصدر: RT