دراسة: جواز السفر الإماراتي هو أقوى جواز سفر في العالم

اختارت شركة "آرتون كابيتال" مرة أخرى جواز سفر الإمارات العربية المتحدة "أقوى جواز سفر" في العالم في عام 2022.

إقرأ المزيد

ووفق التصنيف الذي أعدته الشركة، يسمح جواز السفر الإماراتي لحامليها بزيارة 121 دولة بدون تأشيرة، وبالحصول على تأشيرة عند الوصول في 59 دولة. يحتاج الإماراتيون إلى تأشيرة لدخول 18 دولة فقط.

والمرتبة الثانية في هذا التصنيف تحتلها ألمانيا والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وكوريا الجنوبية. ويحتاج سكان هذه الدول إلى تأشيرات لدخول 25 دولة.

والمرتبة الثالثة تحتلها جوازات السفر لكل من الدنمارك وبلجيكا والبرتغال والنرويج وبولندا وإيرلندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا ويحتاج حاملوها إلى تأشيرات لدخول 26 دولة.

أما جواز السفر الروسي فيحتل المرتبة الـ38 في هذه القائمة. ويمكن للمواطنين الروس دخول 78 دولة دون تأشيرة، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة عند الوصول في 45 دولة. ويحتاجون إلى الحصول على تأشيرات لدخول 75 دولة.

المصدر: نوفوستي