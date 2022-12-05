كلب وفي يحضر على مدى عامين إلى مكتب صاحبه المتوفي في ياقوتيا

ظهر في إحدى مناطق ياقوتيا الروسية كلب على قدر عال من الوفاء على شاكلة الكلب "هاتشيكو" الشهير.

ويحمل هذا الكلب لقب "دوغور"، وهو يقدم بشكل دوري إلى مقر عمل صاحبه ألكسندر إيفانوف الذي انتقل إلى العالم الآخر قبل عامين، ولا يفوت الكلب الأحداث الاحتفالية، خاصة وأن أخت إيفانوف هي الرئيس الحالي للمنطقة.

في عام 2020، توفي إيفانوف الذي كان يترأس منطقة أولينكسكي الوطنية بعد إصابته بنوبة قلبية خلال رحلة عمل إلى منطقة لرعي الرنة. اعتاد عمال الإدارة على رؤيته مع كلبه المحبوب "دوغور".

وبعد الوفاة واصل الكلب الوفي، على القدوم إلى مبنى إدارة المنطقة حيث كان يعمل صاحبه. ويقوم العاملون بفتح باب الإدارة له. ويتوجه إلى غرفة الاستقبال، وينبح هناك أيضا، ليفتحوا له أبواب مكتب الرئيس، ثم يرقد هناك لساعات، على ما يبدو، في انتظار صاحبه. بعد ذلك يرافق الكلب رئيسة المنطقة يلينا ستيبانوفنا.

المصدر: نوفوستي