اتهمت بتشجيع البيدوفيليا.. المدير الفني لشركة "بالنسياغا" يعتذر بعد الحملة المثيرة للجدل (صور)

قدم المدير الفني لدار الأزياء "بالنسياغا" اعتذاره بعد حملة إعلانية لدار الأزياء أثارت تنديدا عالميا واسعا، حيث تضمنت صورا لأطفال بجانب أكسسوارات تحمل إيحاءات جنسية.

وأثارت الحملة الإعلانية تنديدا عالميا واسعا طاول الدار التي أعلنت تخليها عن كل الإجراءات القانونية في هذه القضية.

وكتب المدير الفني الجورجي ديمنا، الذي بات يكتفي باسمه الأول من دون كنيته "غفاساليا"، في منشور عبر إنستغرام "أود الاعتذار شخصيا عن الخيار الفني السيئ وأتحمل المسؤولية عن ذلك".

وأضاف "رغم أنني أردت أحيانا الاستفزاز من خلال عملي، لم أنوِ أبدا أن أفعل ذلك من خلال موضوع فظيع مثل إساءة معاملة الأطفال، وهو الأمر الذي أدينه".

ويواجه ديمنا، المعروف بميله الشديد إلى الاستفزاز خصوصا من خلال تنظيمه عروض أزياء مزعجة تحمل رسائل مجتمعية، انتقادات واسعة بعد الحملة الإعلانية الأخيرة لدار "بالنسياغا" التابعة لمجموعة "كيرينغ" العملاقة للمنتجات الفاخرة.

وتظهر صور من هذه الحملة مسحت قبل أكثر من أسبوع، أطفالا على أريكة أو سرير يحملون حقيبة على شكل دب قماشي مربوط بأحزمة سوداء مستوحاة من إكسسوارات الممارسات الجنسية السادية المازوخية.

وأعلنت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية كيم كارداشيان، رغبتها في "إعادة تقييم" علاقتها بالعلامة التجارية الفاخرة بعد الحملة.

As a mother of four, I have been shaken by the disturbing images. The safety of children must be held with the highest regard and any attempts to normalize child abuse of any kind should have no place in our society — period. — Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022

كما لاحظ مستخدمون للإنترنت أن صورة أخرى ضمن حملة "بالنسياغا" تظهر حقيبة مصنوعة في إطار تعاون الدار مع شركة "أديداس"، داخل مكتب وضعت في خلفيته مقتطفات من قرار للمحكمة العليا الأمريكية بشأن المواد الإباحية للأطفال.

وأعلنت "بالنسياغا" قبل أيام تحملها "المسؤولية الكاملة عن غياب المراقبة والرقابة"، قائلة إنها "تقدمت بشكوى" بسبب تضمن الحملة "هذه الوثائق غير المصرح بها والناتجة عن إهمال غير مسؤول".

وأعلن المدير العام للدار سيدريك شاربيت، في بيان عبر "إنستغرام" أن "بالنسياغا" قررت في نهاية المطاف "عدم اتخاذ أي إجراء قانوني" في القضية، متقدما أيضا باعتذار "شخصي".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الشكوى المقدمة في محاكم نيويورك كانت موجهة ضد شركة الإنتاج "نورث سيكس" ومصمم الديكور نيكولاس دي جاردان، وطالبت بتعويض مقداره 25 مليون دولار.

Lo de Balenciaga ya es demasiado...



Abro hilo para todos los que aun no entienden bien que esta pasando. pic.twitter.com/4mlDH4s6jb — Juanito Say (@JuanitoSay) December 1, 2022

Si #Balenciaga hubiera hecho algo que ofendiese al feminismo ♀️ o el LGBT 🏳️‍🌈 los medios y los famosos atacarían públicamente y cortarían lazos con la marca.



Promovieron la pornografía infantil y casi todos los medios y celebridades guardan silencio. ¿No es extraño? pic.twitter.com/rdtgxPR37k — Varones Unidos por una #MasculinidadPositiva (@VaronesUnidos) December 2, 2022

Wszędzie bagno....ja pierd...🤡🤡🤡😡

Mąż hollywoodzkiej aktorki Salmy Hayek jest dyrektorem generalnym spółki Balenciaga, Kering Group, która sprzedaje manekiny dla dzieci z okaleczonymi ciałami i genitaliami zamiast twarzy. pic.twitter.com/E4Cg4Ms3dt — Therightone🇺🇲🇵🇱🇩🇪 (@s50073921) December 3, 2022

المصدر: أ ف ب