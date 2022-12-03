 
مباشر

الأمير هاري يفاجئ الأيتام بزيّ غريب خلال تهنئته لهم بعيد الميلاد (صورة)

متفرقات

الأمير هاري يفاجئ الأيتام بزيّ غريب خلال تهنئته لهم بعيد الميلاد (صورة)
Globallookpress
الأمير هاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uavo

ظهر الأمير البريطاني هاري بزي البطل "سبايدرمان" في رسالة فيديو وجهها بمناسبة عيد الميلاد لأيتام العسكريين قائلا لهم: "عيد ميلاد سعيد!".

وفي تهنئته، تحدث الأمير عن المشاعر المختلطة التي يتعيّن على الأيتام التعامل معها خلال موسم الأعياد.

وقال في الفيديو المسجل لمنظمة سكوتي ليتل سولدجر البريطانية: "عيد الميلاد هو الوقت الذي نفتقد فيه أحبابنا بشكل شديد للغاية، ولا بأس بذلك."

وأضاف: "لكن يمكن أن يثير ذلك أيضا الشعور بالذنب، بسبب الاستمتاع على الرغم من عدم وجود الوالدين."

وأردف الأمير قبل أن يزيل قناع الرجل العنكبوت ويتمنى "عيد ميلاد سعيد" بابتسامة عريضة: "أنا هنا لأؤكد لكم أن والدينا يريدوننا دائما مستمتعين."

المصدر: البيان

الأمير هاري يفاجئ الأيتام بزيّ غريب خلال تهنئته لهم بعيد الميلاد (صورة)الأمير هاري يهنئ أطفال العسكريين القتلى بمناسبة عيد الميلاد

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا