الأمير هاري يفاجئ الأيتام بزيّ غريب خلال تهنئته لهم بعيد الميلاد (صورة)

ظهر الأمير البريطاني هاري بزي البطل "سبايدرمان" في رسالة فيديو وجهها بمناسبة عيد الميلاد لأيتام العسكريين قائلا لهم: "عيد ميلاد سعيد!".

وفي تهنئته، تحدث الأمير عن المشاعر المختلطة التي يتعيّن على الأيتام التعامل معها خلال موسم الأعياد.

وقال في الفيديو المسجل لمنظمة سكوتي ليتل سولدجر البريطانية: "عيد الميلاد هو الوقت الذي نفتقد فيه أحبابنا بشكل شديد للغاية، ولا بأس بذلك."

وأضاف: "لكن يمكن أن يثير ذلك أيضا الشعور بالذنب، بسبب الاستمتاع على الرغم من عدم وجود الوالدين."

وأردف الأمير قبل أن يزيل قناع الرجل العنكبوت ويتمنى "عيد ميلاد سعيد" بابتسامة عريضة: "أنا هنا لأؤكد لكم أن والدينا يريدوننا دائما مستمتعين."

المصدر: البيان