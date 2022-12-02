الكشف عن مصير ياباني اغتصب صديقته وأكل لحمها نيئا

أعلنت وكالة كيوديو اليابانية للأنباء، أن إساي ساغاوا المعروف بقضية "Paris Cannibal" قد توفي في اليابان.

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ويذكر أن هذا الرجل أصبح معروفا بعد اكتشاف جثة فتاة مقتولة في باريس عام 1981. اتضح أن ساغاوا اغتصب وقتل صديقته الهولندية. وقطع جسمها وأكل قسما من لحمها نيئا.

وبعد ذلك حاول رمي جثتها في غابة بولونيا (Bois de Boulogne). وعندما شعر بأن هناك من يراقبه، هرب. ولكن بعد فترة ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه، ونقل إلى مستشفى الأمراض العقلية التي قضى فيها ثلاث سنوات قبل ترحيله إلى اليابان.

وقد اعترف ساغاوا، أنه منذ طفولته ظهرت لديه رغبة بتناول لحم البشر.

المصدر: gazeta.ru