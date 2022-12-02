امرأة تصب خرسانة على جسد ابنتها وتتخذه طاولة

صبت إمرأة عمرها 27 عاما في بوينس آيرس الخرسانة على جسد ابنتها وبعد ذلك استخدمته كطاولة صغيرة بجانب السرير.

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وتشير صحيفة The Mirror، إلى أنه في يوم 24 أكتوبر قدم رجل شكوى إلى شرطة المدينة بشأن اختفاء ابنته ميلاغروس البالغة من العمر خمس سنوات، وبعد مضي أربعة أيام عثر رجال الشرطة على جثمان الطفلة، في صندوق خشبي في منزل والدتها. ولكن الأم أعلنت انها لم تقتل ابنتها.

ووفقا للأم، استيقظت في الصباح ووجدت الطفلة ميتة. وخشية اتهامي بقتلها أخفيت جثتها.

وقد وضعت الأم جسد ابنتها في صندوق خشبي مبطن بالنايلون وصبت فوقه الخرسانة، وأصبحت تستخدمه كطاولة بجانب السرير.

ووفقا لأقارب العائلة، كانت هذه المرأة تركز كل اهتمامها على الطفلين الآخرين، وبقيت الطفلة ميلاغروس وحيدة في ظروف غير صحية.

وقد أكدت الشرطة، على أن ميلاغروس ولدت قبل الأوان وكانت تعاني من عدة أمراض.

واعتقلت الشرطة الأم وسلمت الطفلين الآخرين إلى جدتهما، ولا يزال التحقيق مستمرا.

المصدر: gazeta.ru