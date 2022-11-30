روسيا.. مصادرة سلسلة ذهبية من العيار والوزن الثقيل مهربة من بلد عربي

أفادت الدائرة الصحفية لإدارة جمارك الأورال أن ضباط الجمارك في مطار كولتسوفو بمدينة يكاترينبورغ الروسية، احتجزوا راكبا كان يحاول نقل سلسلة ذهبية زنتها 4 كيلوغرامات إلى الإمارات.

وتقول جمارك مطار مدينة يكاترينبورغ : "عثر ضباط جمارك مطار كولتسوفو في أمتعة مواطن روسي مسافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على سلسلة ذهبية تزن 4 كغم. المنتج مصنوع من حلقات غير ملحومة، يفترض أنها من الذهب عيار 999، قيمتها الإجمالية تتجاوز 10 ملايين روبل".

ولفتت الجمارك المحلية إلى أن روسيا فرضت حظراً مؤقتاً حتى 28 فبراير 2023 على تصدير المصوغات أو المنتجات شبه المصنعة أو خردة المعادن الثمينة من البلاد، مفيدة بأن المنتج المصادر أرسل للفحص.

وقالت الخدمة الصحفية لجمارك المدينة إن "الرجل قال إن السلسلة للاستخدام الشخصي ويرتديها حول رقبته"، مشيرة إلى أن المعني لم يسافر إلى أي مكان.

المصدر: إنترفاكس