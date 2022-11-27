بعد انتقاده لسياساته.. إيلون ماسك يدعو الكاتب ستيفن كينغ لمقر "تويتر"

دعا مالك موقع "تويتر" الجديد إيلون ماسك، الكاتب ستيفن كينغ إلى مقر الشركة لعقد اجتماع بعد انتقاد الأخير طريقة تعامل رجل الأعمال مع الشبكة الاجتماعية.

وكتب ماسك على تويتر ردا على اقتراح أحد المستخدمين بدعوة كينغ لإجراء محادثة، "لقد تمت دعوته!".

وانتقد كينغ في اليوم السابق مرة أخرى إدارة ماسك لموقع "تويتر"، وكتب أنه بينما يغير ماسك طريقة تفكير الأمريكيين في السيارات بمساعدة شركته "تسلا"، إلا أنه "بشكل رهيب" غير مناسب لـ "تويتر".

بالإضافة إلى ذلك، قال ماسك، إنه منفتح على اقتراحات الكاتب حول عمل الشبكة الاجتماعية.

وانتقد الكاتب بشكل عام تصرفات ماسك، إذا أبدى عدم رضاه عن فكرة دفع 20 دولارا شهريا للتحقق من الحساب المدفوع، واشتكى لاحقا من أنه يحب "تويتر" قبل أن يشتريه ماسك.

وبدوره، رد ماسك أولا على كينغ برمز تعبيري على شكل شبح، ثم كتب أنه لا يزال معجبا بالكاتب.

المصدر: نوفوستي