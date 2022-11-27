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إعلام: الفنانة أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء والجمهور يعلق

الثقافة والفن

إعلام: الفنانة أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء والجمهور يعلق
فيسبوك/ الفنانة أصالة
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة خلال إستعدادها لإحياء حفل غنائي، مساء أمس السبت، في مدينة الرياض بالسعودية.

وتعرضت أصالة لانتقادات كثيرة عبر موقع تويتر من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلق البعض على تغيير ملامحها، وبعضهم الآخر قارن بموقف مماثل تعرضت له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض أيضا.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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