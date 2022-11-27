إعلام: الفنانة أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء والجمهور يعلق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة خلال إستعدادها لإحياء حفل غنائي، مساء أمس السبت، في مدينة الرياض بالسعودية.

وتعرضت أصالة لانتقادات كثيرة عبر موقع تويتر من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلق البعض على تغيير ملامحها، وبعضهم الآخر قارن بموقف مماثل تعرضت له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض أيضا.

يا الله قد ايش وجهها تعبان من العمليات #أصالة_نصريpic.twitter.com/J38drsg456 — بدور الغيثي (@abwkhaldalshmr7) November 26, 2022

هذا المكان مثل مثلث برمودا 😂



"الفنانة #أصالة_نصري تثير الجدل من خلال ظهورها في المؤتمر الصحفي الذي أجرته في الرياض قبل بدء حفلها

يُذكر أن المكان هو نفسه الذي ظهرت به الفنانة هيفاء وهبي" pic.twitter.com/X4XFYPzEZj — Mirna SABRA (@mirna69573298) November 27, 2022

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي