إعلام: الفنانة أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء والجمهور يعلق
تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة خلال إستعدادها لإحياء حفل غنائي، مساء أمس السبت، في مدينة الرياض بالسعودية.
وتعرضت أصالة لانتقادات كثيرة عبر موقع تويتر من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلق البعض على تغيير ملامحها، وبعضهم الآخر قارن بموقف مماثل تعرضت له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض أيضا.
من بعد #هيفا_وهبي ،، كاميرا التصوير تظلم #أصالة_نصري وتبدو بشكل مختلف !#ليله_أصاله#روتاناpic.twitter.com/SuJLhl4vRG— #قلم_حر (@qalam_hour) November 26, 2022
يا الله قد ايش وجهها تعبان من العمليات #أصالة_نصريpic.twitter.com/J38drsg456— بدور الغيثي (@abwkhaldalshmr7) November 26, 2022
بملامح مختلفة ومثيرة للجدل الفنانة #أصالةنصري تتعرض لنفس موقف #هيفاء_وهبي في السعودية... 😲😬🔥 pic.twitter.com/Uj4EjCMDu9— 👑الملكة الجزائرية👑 (@AljzayrytAlmlkt) November 26, 2022
هذا المكان مثل مثلث برمودا 😂— Mirna SABRA (@mirna69573298) November 27, 2022
"الفنانة #أصالة_نصري تثير الجدل من خلال ظهورها في المؤتمر الصحفي الذي أجرته في الرياض قبل بدء حفلها
يُذكر أن المكان هو نفسه الذي ظهرت به الفنانة هيفاء وهبي" pic.twitter.com/X4XFYPzEZj
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي