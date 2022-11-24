فيتنام.. الشرطة تلقي القبض على "ملكة المخدرات" ذات الـ 65 عاما

أفاد موقع "VICE"، بأن الشرطة الفيتنامية تمكنت من اعتقال مجرمة تبلغ من العمر 65 عاما الشهيرة بلقب "ملكة المخدرات".

ويذكر أن وو هوانغ أوان صاحبة الـ 65 عاما الشهيرة باسم أوان ها، اعتقلت في 23 نوفمبر، بعد سلسلة من العمليات استمرت منذ سبتمبر.

وتشتهر أوان ها في عالم المخدرات بصفتها منظمة أكبر عصابة مخدرات في فيتنام، حيث كانت تعمل في توريد المواد المحظورة من أراضي ما يسمى بالمثلث الذهبي، والتي تشمل المناطق الجبلية في تايلاند وميانمار ولاوس.

وفي عام 2018، كانت الشرطة بالفعل في طريقها لاعتقال "ملكة المخدرات"، إذ تم اعتقال سبعة من شركائها ومصادرة 39 عبوة من الهيروين و30 كيلوغراما من الميثامفيتامين و100 ألف حبة من مخدر إكستاسي، وعلى الرغم من ذلك تمكنت المجرمة المسنة من الفرار والانتقال سرا إلى كمبوديا، حيث أنشأت عصابة "ها" تشكلت من المجرمين الشباب، وأسست مرة أخرى شبكة نقل المخدرات إلى فيتنام.

ووفقا للتقرير الرسمي، تم نقل المواد المحظورة في محركات السيارات المستعملة إلى مستودعات في مدينة هوشي منه وهانوي وهايفونغ.

وفي سبتمبر 2022، تلقى مسؤولو وزارة الأمن العام الفيتنامية معلومات جديدة حول عصابة "ها" ونفذوا عدة مداهمات، تم خلالها اعتقال 29 شخصا وضبط 131 كيلوغراما من المخدرات، وفشل زعيم المجتمع الإجرامي هذه المرة في الهروب.

وعلى الرغم من سلطتها في الأوساط الإجرامية، فإن أوان ها، ليست الأكثر شهرة في عائلتها، إذ كانت شقيقتها الصغرى دونغ ها، العبقرية الإجرامية في عالم الجريمة في فيتنام خلال التسعينيات، ولكن انتهى بها الأمر بالقتل على يد منافسها الرئيسي المسمى نام كام.

المصدر: VICE