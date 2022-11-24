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الشرطة الهندية تفقد 200 كيلوغرام من الحشيش المصادر ولا تستطيع محاسبة الجائي!

متفرقات

الشرطة الهندية تفقد 200 كيلوغرام من الحشيش المصادر ولا تستطيع محاسبة الجائي!
AP
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أعلنت الشرطة الهندية أن الجرذان أكلت 200 كيلوغرام من الحشيش المصادر في قضية مأساوية على خط المواجهة الأمامي في مكافحة تهريب المخدرات.

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واتهمت الشرطة الهندية الجرذان بإتلاف ما يقرب من 200 كيلوغرام من الحشيش الذي تم ضبطه من التجار وتخزينه في أماكن تابعة لمراكز الشرطة.

وأشار القاضي سانجاي تشودري، في حيثيات حكمه في هذه القضية، إلى أنه حين طلبت المحكمة من الشرطة تقديم المخدرات المضبوطة كدليل، قيل لها إن 195 كيلوغرامًا من الحشيش قد "دمرت" من قبل الجرذان. الجرذان حيوانات صغيرة ولا تخاف من الشرطة، ومن الصعب حماية المخدرات منها.

واستشهد القاضي بثلاث حالات دمرت فيها القوارض الماريخوانا، فيما قدمت الشرطة في قضية أخرى اشتملت على 385 كيلوغراما من المواد المخدرة، تقريرا أفادت فيه بأن بعض "القنب" أكلته الجرذان.  

وصرّح القاضي تشودري إن حوالي 700 كيلوغرام من الماريخوانا التي صادرتها الشرطة توجد في مراكز الشرطة في منطقة ماثورا، وأن "كل شيء معرض لخطر العدوى  بالجرذان".

المصدر: canadatoday.news

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