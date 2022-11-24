عامل من البنجاب يزعم تعرضه للاغتصاب من أربع فتيات!

اختطفت أربع فتيات (22-23 عاما) عاملا في البنجاب واغتصبنه وألقينه معصوب العينين ومقيد الأيدي.

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جاء ذلك وفقا لما أفاد به عامل من جالندهار، حيث تابع أن أربع نساء، بدا جميعا أنهن في أوائل العشرينات من العمر، اختطفنه في سيارة بيضاء، وزعم أنهن قاما برش شيء لتخديره، لم يتمكن بعدها من رؤية شيء، وأغمى عليه في النهاية.

وزعم العامل، الذي يعمل في مصنع للجلود، أن الفتيات قمن بإلقائه في مكان منعزل في وقت متأخر من الليل، إلا أن الرجل المذكور لم يشتك الأمر للشرطة، وروى لوسائل الإعلام المحلية محنته، وقال إنه متزوج ولديه أطفال.

وبحسب ما قاله، فإن زوجته هي من طلبت منه عدم تقديم شكوى منذ عودته على قيد الحياة، وهو ما يهم الأسرة، بحسب التقارير.

وفقا له فقد تم الخطف "بدافع جنسي"، حيث طلبت الفتاة التي تقود السيارة أن يدلها على عنوان مكتوب على قسيمة أعطتها إياه، وبمجرد أن بدأ ينظر فيها، رشته بمادة كيمياوية لم يتمكن بعدها من رؤية أي شيء، قيدته الفتيات واعتدين عليه، وكن يشربن الكحول على حد تعبيره.

وتابع الرجل أن الفتيات، كما يبدو، من عائلات متمكنة، وكن يتحدثن اللغة الإنجليزية فيما بينهن، ويتحدثن إليه باللغة البنجابية. وقد قامت إدارة التحريات بشرطة البنجاب في التحقيق في هذه القضية.

المصدر: First Post