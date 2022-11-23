مصرع 3 صيادين مغاربة في جوف عنبر سفينة بميناء الداخلة

لقي 3 صيادين مصرعهم أمس الثلاثاء، في ظروف غامضة في جوف عنبر سفينة صيد تابعة لمؤسسة "أعالي البحار" بميناء الداخلة المغربي.

كما لا تزال أسباب الوفاة غير معروفة حتى الآن بحسب ما ذكرته مصادر مهنية، إلا أن ما أكدته المصادر وحسب رواية شهود عيان من داخل ميناء الداخلة، فإن أحد البحارة قد سقط في عنبر السفينة وهو نفس المصير الذي لقيه بحار آخر حاول إنقاذه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الحادثة أسفرت عن وفاة بحار ثالث داخل قسم إسعاف المركز الإستشفائي "الحسن الثاني" متأثرا بجروج أصيب بها في الحادثة.

وتواصل سلطات الداخلة، التحقيقات على نطاق واسع لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة التي أدت إلى وفاة ثلاث بحارة في ظروف وصفت بالغامضة.

المصدر: Rue20