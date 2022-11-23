قرغيزستان.. نائب يفقد مكتبه بعد خلاف مع رئيس لجنة أمن الدولة في البرلمان

في قرغيزستان، طرد نائب من مكتبه بعد مشادة مع رئيس لجنة أمن الدولة القومي خلال مناقشة قضية الحدود القرغيزية الأوزبكستانية.

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وقال البرلماني لموقع سبوتنيك قرغيزستان: "خرج مساعدي لتناول طعام الغداء، وفي تلك اللحظة، أغلق الطاقم الإداري المكتب بعد أن أفرغه من محتوياته، ووضعها في الممر. وبعدها لم يسلموني مكتبا جديدا".

وعلى خلفية هذه الواقعة اندلعت مناوشات بين النواب كادت تتحول إلى عراك لولا تدخل الرئيس.

المصدر: سبوتنيك