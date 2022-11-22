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بسبب كلب.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة 5 أشخاص في مصر

متفرقات

بسبب كلب.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة 5 أشخاص في مصر
Legion-Media
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شهدت منطقة في شمال محافظة الجيزة بمصر معركة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب كلب، أصيب فيها 5 شباب من الطرفين وتم إخطار المصالح الأمنية لقطاع أمن الجيزة الذي أحال الواقعة للنيابة.


وتلقى قطاع أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مفتش مباحث منطقة إمبابة والمنيرة بنشوب معركة بين طرفين بالأسلحة البيضاء وإطلاق أعيرة نارية وإصابة 5 أشخاص.

وانتقل رجال المباحث وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرف واحد منها وهروب الطرف الثاني.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار 7 آخرين وتكثف المباحث جهودها لضبط الطرف الثاني.

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المصدر: أخبار اليوم

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