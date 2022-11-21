 
مباشر

أول ظهور لرامز جلال مع لاعب كرة قدم شهير بعد أنباء إصابته بالعمى (صورة)

متفرقات

أول ظهور لرامز جلال مع لاعب كرة قدم شهير بعد أنباء إصابته بالعمى (صورة)
RT
الفنان المصري رامز جلال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u81p

نشر الفنان المصري رامز جلال يوم الاثنين صورة له على "إنستغرام" بعد شائعات إصابته بالعمى، التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.

وقال رامز معلقا على الصورة: "غاريث بيل.. رامز جلال كأس العالم قطر 2022".

ramezgalalac
ramezgalalac Vérifié
11,9 m abonnés
Voir le profil
Publication Instagram partagée par @ramezgalalac
ramezgalalac
ramezgalalac Vérifié
1 158 publications · 11,9 m abonnés
Voir plus sur Instagram
61,426 mentions J’aime
Ajouter un commentaire... Instagram

وظهر الفنان المصري بصحبة اللاعب غاريث بيل، نجم منتخب ويلز خلال حضوره فعاليات مونديال قطر.

وسجل بيل هدف التعادل من ركلة جزاء أمام الولايات المتحدة في الدقيقة 82، مفتتحا أهداف منتخب ويلز في كأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا  مؤخرا صورا وأخبارا حول إصابة الفنان رامز جلال بالعمى.

وكشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن مرض الفنان رامز جلال وإصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن كل هذه الشائعات عارية تماما عن الصحة، وأن الفنان رامز جلال بصحة جيدة وأنه تواصل معه قبل ساعات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)