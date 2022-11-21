أول ظهور لرامز جلال مع لاعب كرة قدم شهير بعد أنباء إصابته بالعمى (صورة)

نشر الفنان المصري رامز جلال يوم الاثنين صورة له على "إنستغرام" بعد شائعات إصابته بالعمى، التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.

وقال رامز معلقا على الصورة: "غاريث بيل.. رامز جلال كأس العالم قطر 2022".

وظهر الفنان المصري بصحبة اللاعب غاريث بيل، نجم منتخب ويلز خلال حضوره فعاليات مونديال قطر.

وسجل بيل هدف التعادل من ركلة جزاء أمام الولايات المتحدة في الدقيقة 82، مفتتحا أهداف منتخب ويلز في كأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا صورا وأخبارا حول إصابة الفنان رامز جلال بالعمى.

وكشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن مرض الفنان رامز جلال وإصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن كل هذه الشائعات عارية تماما عن الصحة، وأن الفنان رامز جلال بصحة جيدة وأنه تواصل معه قبل ساعات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية