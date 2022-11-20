طفل هندي معجزة يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

يعد الطفل الهندي، سشوات أرون، من الأذكياء في العالم لتحدثه بلغات متعددة بسبب التلفزيون و مقاطع فيديوالإنترنت مما جعله أصغر عضو في جمعية "منسا" الدولية للأذكياء.

ولاحظ والدا الطفل الهندي المقيمان في الولايات المتحدة ارتفاع معدل ذكاء وقدرته على التعلم والتحدث باللغات متعددة بسبب التلفزيون ومن بعده مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، لكن ردة فعلهما تعتبر صادمة.

وتوضح أن الطفل مهووسا باللغات والأرقام، منذ أن كان عمره 3 سنوات ونصف فقط ولاحظ والديه، أنه عندما يجلس أمام التلفزيون ومن بعد سماع مقاطع الفيديو مباشرة يتحدث إليهما باللغات التي يسمعها.

وقال والد الطفل والذي انتقل مع عائلته الى ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة أنه في عام 2019 كان الطفل الأصغر يتحدث إليهما باللغتين العربية والإسبانية.

وأكد والدي الطفل أنهم لجأوا إلى تقييد استخدام ابنهما للتلفزيون لأنه يلتقط لغات جديدة ويتحدث إليهم باللغتين العربية والإسبانية التي لا يمكنهم فهمها.

ولفت والدي الطفل الهندي إلى أنه أصبح أصغر عضوا في جمعية منسا الدولية للأذكياء وهو في عمر 3 سنوات مسجلا أعلى درجة ذكاء ممكنة في عمره وتقدر بـ 151.

وأشار والدي الطفل إلى أنه وصل إلى معدل ذكاء في المرتبة 99.9 % على الرغم من أنه لم يذهب إلى الحضانة سوى لبضعة أشهر قبل التحاقه فقط.

المصدر: صدى البلد