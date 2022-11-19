المغني الكولومبي مالوما لمراسل إسرائيلي: "أنت وقح" (فيديو)

وجّه المغني الكولومبي مالوما ردا قاسيا لمضيفه خلال مقابلة أجراها معه مراسل قناة "كان" الإسرائيلية، بعد إصرار الأخير في أسئلته على اتهامه بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في قطر.

وانسحب المغني الكولومبي مالوما المشارك في الأغنية الرسمية لمونديال قطر من المقابلة التلفزيونية، وقال للمراسل "أنت وقح".

هذا وأصرّ المراسل الإسرائيلي وبالإلحاح على مالوما، حول أخلاقية مشاركته في الأغنية رغم تقارير تزعم بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" في الدولة المنظمة لمونديال كأس العالم 2022.

"אתה חצוף": שליח כאן חדשות לקטאר @MoavVardi שאל את הזמר מאלומה, שיבצע את שיר האוהדים של המונדיאל, על זכויות האדם בקטאר - השיחה פוצצה | הריאיון המלא - מחר ב-#חדשותהשבת בכאן 11 pic.twitter.com/Jzd0jHyPZZ — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022

وتابع موآف فاردي، مراسل قناة "كان" خلال المقابلة: "شاكيرا ودوا ليبا رفضتا المشاركة في كأس العالم الحالي على خلفية التاريخ الإشكالي لقطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الآن أليست لديك أنت مشكلة مع انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد؟".

وأجاب مالوما: "نعم، لكن هذا ليس شيئا بإمكاني حله، جئت إلى هنا فقط للاستمتاع بالحياة، وكرة القدم، هذا أمر لا يتعين عليّ التدخل فيه، أنا هنا فقط للاستمتاع بالموسيقى التي أقدمها، والحياة الرائعة وكرة القدم".

إلا أن هذه الإجابة لم تثن المراسل الإسرائيلي، فسأله: "لكنك مستعد لتفهم الناس الذين يقولون، أن وجودك هنا جاء لتبييض صورة قطر"، وهنا قاطعه مالوما وقد بدا عليه الضجر قائلا "هل يتعين علي أن أجيب عن هذا السؤال؟"، ليرد صوت غير معروف هويته من خلف الكاميرا قائلا "لا يتيعن عليك الإجابة".

وفي هذه اللحظة، ترك مالوما المايك، وهمّ بمغادرة الاستوديو عندما سأله المراسل الإسرائيلي "ما المشكلة؟"، ليرد عليه المغني الكولومبي "أنت وقح".

الجدير بالذكر أن مالوما يشارك مع نيكي ميناج وميريام فارس في أغنية "توكو تاكا" التي أعدت لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر، والذي ينطلق غدا الأحد 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك